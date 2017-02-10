العراق: قتيلان و23 جريحا في انفجار سيارة مفخخة جنوب غربي بغداد

قتل شخصان وأصيب 23 آخرون بجروح اثر انفجار سيارة مفخخة هذا الجمعة جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد بحسب مصدر في الشرطة.

وقال المصدر أن"سيارة مفخخة مركونة انفجرت في شارع قطر الندى بمنطقة الرسالة الثانية جنوب غربي بغداد ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 23 آخرين بجروح بعضهم إصابته خطيرة".

وأوضح المصدر أن أضرارا مادية لحقت بعدد من المحال والمباني والسيارات القريبة من موقع الانفجار.

وقتل ما لايقل عن أربعة أشخاص بينهم جندي عراقي وأصيب 21 آخرون بجروح في وقت سابق من اليوم في هجومين انتحاريين بالجانب الشرقي لمدينة الموصل الذي استعادته القوات العراقية من تنظيم ما يسمى"الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي في أواخر يناير الماضي.

المصدر: واج