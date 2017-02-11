خبير قانوني : تشريعيات 2017 محك حقيقي لبناء النظام المؤسساتي الجديد

تتواصل المراجعة الاستثنائية للقوائم الإنتخابية والتي تهدف لتمكين المواطنين البالغين 18 سنة لتسجيل أنفسهم تحسبا للانتخابات التشريعية في الرابع مايو المقبل.

بالموازاة مع ذلك تواصل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عملية تنصيب أعضاء المداومات على المستوى المحلي والخارجي على ان تنتهي العملية في السادس عشر من الشهر الجاري.

و تعليقا على هذه الحركية، اعتبر الخبير القانوني عبدالكريم سويرة المختص في القانون الدستوري، الانتخابات التشريعية المقبلة بأنها " محك حقيقي في بناء النظام المؤسساتي في ظل الدستور الجديد الذي سخر جملة من النصوص تعزيزا للحقوق السياسية للمواطن".

واضاف:" من خلال المعطيات الأولية نرى أن هناك تفاعل واستجابة حتى من طرف الفاعلين السياسيين مع عمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، وأول عملها هو تطهير القائمة الإنتخابية".