منظمة مراقبة ثروات الصحراء الغربية : فــرنسا تواصل خــرق قرار محكمة العدل الأوروبية

يرتقب وصول حمولة ثانية من المواد القادمة من الصحراء الغربية هذا السبت إلى ميناء روان (فرنسا) بالرغم من قرار محكمة العدل الأوروبية المؤرخ في 21 ديسمبر 2016، حسب منظمة مراقبة ثروات الصحراء الغربية.

وأوضح المصدر نفسه أن حمولة الملح القادمة من أراضي الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب قد لوحظت وصورت يوم 4 فيفري أثناء شحنها على متن سفينة BBC Magellan بميناء العاصمة الصحراوية العيون

وفي جانفي 2016 كانت شركة "أولفيا" الفرنسية المتخصصة في إنتاج الزيوت وتسويقها قد تحصلت على كمية كبيرة من زيت السمك من الأراضي المحتلة بميناء فيكامب بنفس المنطقة بالرغم من احتجاجات جبهة البوليزاريو, الممثل الشرعي للشعب الصحراوي والصحراويين المقيمين في فرنسا وجمعيات فرنسية.

وللتذكير كانت محكمة العدل الأوروبية قد أوضحت بتاريخ 21 ديسمبر 2016 أن اتفاقات الشراكة وتحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "لا تنطبق على الصحراء الغربية" مؤكدة أنه بالتالي لا يمكن تطبيق الاتفاقات التجارية المبرمة في 2012 على غرار تلك المبرمة في 2000 على أراضي الصحراء الغربية لأن هذه الأراضي ليست جزء من المغرب.

وأشارت الشبكة المتخصصة في مراقبة نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة أراضي غير مستقلة وبالتالي مؤهلة لتقرير مصيرها إلى أنها لا تزال تجهل زبون هذه الحمولة الجديدة من الملح الذي عادة ما يستعمل من قبل البلديات أو الدولة في أوروبا للحد من فعل الجليد على الطرقات الزالجة خلال الشتاء.

وأضاف المصدر أن التصدير يتم عادة من قبل شركة خاصة أو عمومية.

وحسب منظمة مراقبة ثروات الصحراء الغربية فإنه من المحتمل جدا أن يكون الملح قادم من موقع الإنتاج بأم ضبع في الصحراء الغربية المحتلة أو موقع أخفنير جنوب المغرب.

في هذا الشأن أشارت منظمة مراقبة ثروات الصحراء الغربية أن السفينة BBC Magellan التي تقدر حمولتها ب 5344 طن تابعة لأسطول أنتيغا برميدا ومستغلة من طرف الملاحة البحرية الالمانية BBC Chartering مضيفا, حسب السلطات المرفأية المحلية أن مسير الواردات يتمثل في Sea Invest France و هو فرع محلي للشركة البلجيكية Sea Invest .

وكانت جبهة البوليساريو قد أودعت يناير المنصرم شكوى لدى المديرية الاقليمية المشتركة لجمارك روان بشأن شحنة زيت السمك المستوردة "بصفة غير شرعية" من الصحراء الغربية.

و ضمن هذه الشكوى أشار محامي جبهة البوليساريو الاستاذ جيل دوفار مخاطبا مدير الجمارك ان هذه القضية "تتسبب في اضطراب خطير في النظام العام كون هذا انتهاك فاضح لحق الشعب الصحراوي من خلال استغلال موارده الطبيعية يضاف الى ذلك انكار المبادئ المحددة في قرار محكمة العدل الاوروبية يوم 21 ديسمبر 2016" ملحا على ضرورة فتح تحقيق عاجل.

واوضح المحامي انه بالنظر الى المسائل "الاستراتيجية" الجارية و الاثر العام لقرار محكمة العدل الاوروبية من الصعب التاكيد بان المتعاملين الاقتصاديين الاخرين "كانوا يجهلون القانون المطبق" مطالبا بفتح تحقيق لدى المجمعات المنظمة للنقل عبر سفينة كاي باي التي حملت شحنة من زيت السمك بمدينة العيون.

وفي مطلع شهر فيفري صرح المستورد الدانماركي لمادة الملح Dansk Vejsalt أنه قد لن يستورد الملح الخاص بازالة الثلج القادم من الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج