نشرية خاصة: هبوب رياح قوية في عدة ولايات من الوطن ابتداء من مساء اليوم

ستشهد عدة مناطق من الوطن ابتداء من مساء السبت هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 و70 كلم للساعة كما جاء في نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية .

واوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي: تلمسان عين وتيموشنت ووهران وسيدي بلعباس ومعسكر و سعيدة و مستغانم و غليزان و تيارت والشلف وكذا تيبازة والجزائر وبومرداس وتيزي وزو والمدية والبليدة وعين الدفلة وتيسمسيلت والنعامة والبيض والاغواط و الجلفة.

من جهة أخرى ستهب هذه الرياح القوية بمناطق جنوب غرب البلاد بسرعة 60 كلم للساعة مصحوبة بعاصفة رملية ابتداء من الساعة ال 21 مساء اليوم وستدوم الى غاية الساعة التاسعة صباحا من يوم الاثنين.

من جهتها ستعرف منطقة الساورة ولايات بشار وتندوف وشمال ادرار على الساعة التاسعة صباحا الى الى غاية الساعة ال 21 مساءا من يوم غد الاحد رياحا قوية مصحوبة كذلك بعاصفة رملية وذلك حسبما أكده الديوان الوطني للارصاد الجوية

المصدر: الإذاعة الجزائرية / وأج