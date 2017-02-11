وزارة الثقافة : إجراءات اجتماعية وبيداغوجية لفائدة طلبة مدرسة الفنون الجميلة

أعلنت وزارة الثقافة السبت عن إجراءات لحل المشاكل الإجتماعية والبيداغوجية لطلبة المدرسة العليا للفنون الجميلة وذلك ردا على مطالب الطلبة المضربين عن الدراسة منذ أربعة أشهر, وفقا لبيان للوزارة.

وتعهدت الوزارة وفقا للبيان ب "تثبيت إقامة الطلبة بقرية الفنانين بزرالدة مع تأمين الأكل وتعزيز النقل ..." على أن "ينقل الطلبة في الموسم الدراسي المقبل إلى الأحياء الجامعية" وذلك بعد "الترخيص" الذي منحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتكفل بطلبة المدرسة حسب البيان.

ومن جهة أخرى التزمت وزارة الثقافة ب "تفعيل" اللجنة المشتركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحل المسائل العالقة من بينها "إمكانية" استفادة الطلبة من نظام "ليسانس-ماستر-دكتوراه" (LMD) وهو "مطلب أساسي لدى الأساتذة والطلبة على حد سواء" حسب نفس المصدر.

ودعت الوزارة في هذا الإطار ممثلي الطلبة لوضع "أرضية مطالب بيداغوجية واضحة ومحددة" لتحسين المناهج المعتمدة حاليا في التدريس متعهدة بأن يكون الطلبة "جزءا من مجموعة العمل" التي تضم الأساتذة وممثلين عن الوزارتين المذكورتين بهدف "ترقية" منظومة التكوين في المدرسة "وهو ما وافق عليه الطلبة الذين التزموا بإيقاف" الإضراب و"تفادي شبح السنة البيضاء" حسب تعبير البيان.

يذكر أن مدرسة الفنون الجميلة تعيش منذ الدخول الدراسي 2016- 2017 وضعا متوترا ميزته حركات احتجاجية طلابية منذ 18 نوفمبر الماضي للمطالبة بتحسين الأوضاع الإجتماعية وفي مقدمتها مشكل الإيواء المطروح بالنسبة للطلبة الداخليين.

كما شملت هذه المطالب مسائل بيداغوجية سبق وأن طرحت من قبل خاصة في الحركة الإحتجاجية لعام 2015 التي رفعت فيها طلبات تخص أساسا مراجعة مضامين التكوين ومعادلة الشهادات.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج