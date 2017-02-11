الجمعية العامة الانتخابية للفــاف يوم 20 مارس 2017

ستعقد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) جمعيتها العامة الانتخابية يوم الأثنين 20 مارس (سا 00ر10) بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر), حسب ما أعلنت عنه السبت الفاف على موقعها الرسمي.

ولم يكشف بعد رئيس الاتحادية محمد راوراوة, الذي تولى هذا المنصب عام 2009 عن نيته في الترشح لعهدة جديدة.

وتوضح الفاف أنه "يجب تقديم الترشيحات المطابقة للقوانين, والنظام الداخلي و النظام الانتخابي للفاف يوم 12 مارس 2017 آخر أجل, لدى الأمانة العامة للهيئة الاتحادية.

وعلى المترشحين لمنصب رئيس الفاف أو عضو المكتب الفيديرالي أن تتوفر فيهم شروط الانتخاب المعمول بها و المتضمنة في القوانين, والنظام الداخلي و النظام الانتخابي للفاف.

وستدرس اللجنة الانتخابية التي سيتم انتخابها خلال الجمعية العامة العادية المقررة يوم 27 فبراير الجاري, كل الترشيحات لتنشر بعدها قوائم المترشحين المقبولين يوم 16 مارس.

وتأتي الجمعية الانتخابية بعد شهرين من الخرجة المخيبة للآمال, للفريق الوطني في كأس إفريقيا للأمم-2017 التي جرت بالغابون, حيث اقصي من الدور الأول للمجموعة الثانية للمنافسة التي ضمت منتحبات تونس, زيمبابوي و السنيغال..

وستعقد الفاف جمعيتها العامة العادية يوم 27 فبراير تدرس خلالها التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2016.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج