بن غبريط تدعو إلى تثمين ظهور مناخ يسوده الصفاء و الهدوء في المدارس

دعت هذا السبت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط من المدية إلى ضرورة تثمين ظهور مناخ يسوده الصفاء والهدوء في المؤسسات التربوية بغية ضمان الراحة المطلوبة للتلميذ وما يسمح له بالتركيز على مشواره الدراسي.

وأوضحت الوزيرة خلال تدخلها في أشغال لقاء جمعها مع إطارات قطاع التربية بالولاية أن وضع هذا المناخ المتميز بالصفاء "ضروري"لتحقيق تعليم "فعال وكفئ"والذي يعد حسبها عاملا من عوامل "التنمية والتقدم الدراسي".

وألحت السيدة بن غبريط في هذا الشأن على ضرورة تشجيع التلاميذ على العمل في جماعة والتهيكل ضمن أندية تنشيطية وترفيهية واستحداث صحيفتهم الخاصة التي من شأنها أن تشكل لهم فضاء للتبادل والتعبير عن مواقهم وأرائهم.

وفي ظل هذه المقاربة الجديدة يتوجب على القطاع -- وفقا للوزيرة -- أن يبقى على استمرار في استماع التلاميذ و على اهتمام دائم بما يثير قلقهم و ما يهمهم بغية تسهيل عملية إنشاء علاقة جديدة بين التلميذ و الأساتذة قائمة على الاحترام والتفاهم والتكامل.

وأضافت الوزيرة خلال هذا اللقاء أن هيئة المفتشين هم أيضا مدعوون إلى المساهمة في أداء النظام التعليمي وتحسين النتائج المدرسية.

وعلى هامش تدشينها في اليوم الأول من زيارتها للولاية لإكمالية مدرسية تتواجد بالقطب الحضري للمدية أكدت السيدة بن غبريط على الدور"الحاسم" للتكوين ، مؤكدة على أن هذا الأخير يعد بمثابة"العمود الفقري" لنظام التعليم الوطني.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن المعلمين الذين لا يزالون يزاولون هذه المهنة "لا يمكن إعفائهم من هذا التكوين وذلك حتى بعد سنوات من الممارسة"، مشيرة إلى أن قطاع التربية"بحاجة إلى عروض التكوين التي يضمنها متقاعدو التربية الوطنية الذين شرعوا في وضعها تحت تصرف القطاع.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية