ولد علي : تقييم وتجديد الفدراليات والرابطات الرياضية يندرج في إطار احترام القانون

أكد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي هذا السبت ببشار أن مسار تقييم وتجديد هيئات الفدراليات والرابطات الوطنية الرياضية يندرج في إطار الاحترام الصارم للقانون.

وفي تصريح للصحافة خلال زيارة العمل التي قام بها إلى الولاية قال الوزير "لقد أعطينا تعليمات صارمة من اجل تقييم مردودية هذه الفدراليات والرابطات الوطنية من خلال تقديم حصيلاتها المعنوية والمالية مثلما ينص عليه القانون".

وأضاف الوزير أن "الدولة وضعت تحت تصرف هذه الهيئات الوسائل الضرورية لسيرها ومن ثمة تأتي ضرورة هذه الحصيلات حتى نتمكن من تقييم النتائج المحققة بهدوء إلى حد الآن من طرف نفس الفدراليات والرابطات".

واسترسل الوزير قائلا أن"هذا التقييم مكننا على سبيل المثال من رفض حصيلة الفدرالية الوطنية ولقد طلبنا انسحاب رئيسها وأعضاء مكتبها التنفيذي".

وأضاف الوزير أن نفس الوضع تعرفه رياضة سباق الدراجات بعد رفض التقرير المعنوي و المالي لهذه الفدرالية كما أننا رفعنا دعوة قضائية ضد رئيسها بعد رفض ترشحه لرئاستها".

وأوضح الوزير"بالنسبة للفدرالية الوطنية للكراتي فقد قمنا بتجميد حسابها البنكي بالتعاون مع المفتشية العامة للمالية".

وأكد السيد الهادي ولد علي أن "عملية تجديد هياكل الفدراليات والرابطات الوطنية الأخرى تندرج في إطار تقييم نشاطات ونتائج هذه الهياكل الرياضية وتطبيق القانون رقم 05-13 الصادر في 23 يوليو المتعلق بتنظيم وتطوير النشاطات البدنية والرياضية في البلاد والذي ينص على أن الدولة هي التي تنظم وتسير الحركة الرياضية الوطنية".

و أشار وزير الرياضة والشباب إلى أن الفدرالية الجزائرية لكرة القدم التي ستعقد جمعيتها العامة العادية في 27 فبراير وجمعيتها العامة الإنتخابية في 20 مارس المقبل معنية أيضا بعملية التقييم وهذا في إطار تطوير وترقية الرياضة الوطنية.

وكان الوزير الذي حضر أمس الجمعة بملعب 20 أوت 1955 اللقاء بين شبيبة الساورة (الرابطة الأولى) وأنيغو رانجرس النايجيري لحساب الدور التصفاوي لرابطة أبطال إفريقيا الذي انتهى بالتعادل قد أجرى زيارة إلى مقر الولاية المنتدبة لبني عباس (250 كلم جنوب بشار).

وتنقل المسؤول الأول عن القطاع إلى المقر الجديد للدائرة الإدارية لقطاعه بالولاية المنتدبة وقام بتدشين قاعة متعددة الإختصاصات تتسع ل500 مقعد تم إنجازها وتجهيزها بغلاف مالي يفوق 120 مليون دج.

كما تنشط العشرات من الجمعيات الرياضية من الإختصاصات الجماعية والفردية في هذه الهيئة، حيث يأتي الإنجاز استجابة لإنشغالات الرياضيين في هذه المنطقة ، حسبما أفاد به مسؤولون محليون في قطاع الشباب والرياضة.

وفي بني عباس قام السيد الهادي ولد علي بزيارة الملعب البلدي لهذه المنطقة الذي يشهد العديد من أشغال التهيئة بوضع عشب على أرضية الملعب من الجيل الخامس ، كما تفقد مشروع إنجاز الوحدة الأولى لمدرجات الملعب الذي يتسع ل 500 مقعد في إطار مشروع إنجاز مدرجات بقدرة استيعاب إجمالية تبلغ 1.500 مقعد بغلاف مالي يفوق 65 مليون دج.

كما توجه الوزير رفقة السلطات المحلية الولائية إلى بلدية تاغيت (97 كلم جنوب بشار)، حيث زار الملعب البلدي لهذه المنطقة التي شهدت عملية تهيئة و وضع عشب على أرضية الملعب من الجيل الخامس.

وكانت مدينة قنادسة وهي بلدية واقعة على بعد 8 كلم جنوب بشار آخر محطة للوزير في إطار زيارة عمله بالولاية ، حيث إطلع على مشروع قيد الإنجاز وتجهيز المسبح شبه الأولمبي مع رخصة برنامج لأزيد من 300 مليون دج.

وسيتم استلام هذه المنشئات القاعدية الموجهة لتدعيم النشاطات الرياضية في نهاية شهر ماي المقبل حسبما أوضحه مسؤولو المؤسسة المنجزة وقطاع الشباب والرياضة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية