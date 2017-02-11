الجولة ال19 : سريع غليزان في طريقه إلى النجاة

أهم ما ميز الدفعة الثالثة والأخيرة للجولة ال19 من بطولة الرابطة الأولى موبيليس لكرة القدم التي جرت هذا السبت فوز سريع غليزان على دفاع تاجنانت (3-1)، حيث تمكن من مشاطرة كل من شبيبة القبائل ودفاع تاجنانت المركز ال 13 برصيد 17 نقطة.

ولعل الجميع يتذكر"البداية الكارثية"للسريع الذي يشرف على تدريبه التونسي معز بوعكاز، حيث تم حذف ست نقاط من رصيد الفريق، قبل انطلاق الموسم، ولولا ذلك، لاحتل اليوم المركز العاشر ب 23 نقطة.

وأمتع السريع أنصاره الذين حضروا بقوة، بثلاثية كانت من توقيع بلمختار (18)، دراق (38)، مزيان (90)، فيما سجل قرابيس هدف الشرف (70)، ليتواجد الفريق في وضع لا يحسد عليه.

أما اللقاء الثاني الذي احتضنه ملعب أول نوفمبر بالحراش بدون حضور الجمهور، فقد انتهى بدون فائز،حيث افتتح الحراشيون باب التسجيل بواسطة دهار (18)، دون أن يمنعوا الزوار الباتنيين من العودة في النتيجة عن طريق بيطام (73)، وهي نتيجة ترضي كثيرا تشكيلة مدينة الأوراس التي تحاول جاهدة الابتعاد عن المنطقة الحمراء..

وكانت الدفعة الأولى من الجولة ال19 قد انطلقت يوم الثلاثاء، بثلاث مباريات انتهت كلها بنفس النتيجة (1-1) جمعت على التوالي، أولمبي المدية بشبيبة الساورة، شبيبة القبائل بوفاق سطيف ومولودية الجزائر بنصر حسين داي، حيث فشلت الأندية المضيفة في تحقيق الفوز وبالتالي تعميق الفارق عن ملاحقيها.

ويبقى الفريق البلعباسي يخطف الأضواء حاليا بتسجيله لأربعة انتصارات متتالية جعلته يحصد 12 نقطة كاملة، ليصعد بذلك للمركز الثاني برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة يتيمة عن الرائد مولودية الجزائر (34 نقطة/ ومباراة ناقصة).

وفي قسنطينة، لم يفوت الشباب المحلي فرصة تحسين وضعيته في الترتيب العام بعد فوزه بملعب ىالشهيد حملاوي على حامل اللقب، اتحاد الجزائر، بأقل الفوارق (1-0) من تسجيل سامر في بداية الشوط الثاني.

بهذا الفوز، يتنفس السنافر الصعداء باحتلالهم للصف العاشر (20 نقطة)،بينما تقلصت قليلا حظوظ تشكيلة سوسطارة في السباق نحو اللقب.

وفاز شباب بلوزداد الفائز بميدانه (3-0) على صاحب ذيل الترتيب، مولودية بجاية التي ازدادت وضعيتها خطورة بعد التعثر الجديد.

ويدين شباب بلوزداد للاعبه الجديد حامية المستقدم خلال المركاتو الشتوي من أولمبي المدية والذي سجل هدفين ساهما كثيرا في خروج أبناء لعقيبة من المنطقة الحمراء.

النتائج الكاملة والترتيب:

سريع غليزان - دفاع تاجنانت 3-1

اتحاد الحراش - شباب باتنة 1-1

مباريات لعبت يوم الثلاثاء:

أولمبي المدية - شبيبة الساورة 1-1

شبيبة القبائل -وفاق سطيف 1-1

مولودية الجزائر-نصر حسين داي 1-1

يوم الخميس:

شباب قسنطينة - اتحاد الجزائر 1-0

اتحاد بلعباس - مولودية وهران 2-0

شباب بلوزداد - مولودية بجاية 3-0

الترتيب نقاط لعب

1 . مولودية الجزائر 34 18

2 . اتحاد بلعباس 33 19

3 . وفاق سطيف 32 18

4 . مولودية وهران 29 18

-- . أولمبي المدية 29 19

6 . اتحاد الجزائر 27 17

-- . شبيبة الساورة 27 19

8 . اتحاد الحراش 26 19

9 . نصر حسين داي 25 18

10 . شباب قسنطينة 21 19

11. شباب بلوزداد 20 18

-- . شباب باتنة 20 19

13. شبيبة القبائل 17 17

--. دفاع تاجنانت 17 18

--. سريع غليزان 17 18

16. مولودية بجاية 12 17.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية