واشنطن تدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي جديد

أدانت الولايات المتحدة هذا الأحد اطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي جديد قبل ساعات.

وأعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية على علم بالمعلومات كافة بشأن عملية إطلاق الصاروخ من قبل كوريا الشمالية، مشيرا إلي أنها تتابع الوضع عن كثب ،وكشف أنه تم وضع الرئيس دونالد ترامب في صورة ما حصل.

من جانبه،قال مسؤول عسكري أمريكي إن الاختبار الذي أجرته كوريا الشمالية "قد لا يكون لصاروخ باليستي عابر للقارات".

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم عن المسؤول قوله ،إن الجيش الأمريكي "رصد إطلاق الصاروخ ولا يزال يقيم ما حدث".

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قد قال مؤخرا، إن "أي استخدام للأسلحة النووية من جانب كوريا الشمالية سيقابله رد فعلي وساحق".

كما أعلنت القيادة الاستراتيجية الأمريكية أنه ،بعد تتبعها وتقييمها للتجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية منذ ساعات، فإن الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه هو" متوسط المدى".

وقالت القيادة الأمريكية - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" - إن هذه التجربة الصاروخية "لا تشكل تهديدا لأمريكا الشمالية"، مشيرة إلى أنه تم إطلاق الصاروخ بالقرب من مدينة "كسونج" الواقعة شمال غرب البلاد.

قد قطع الصاروخ مسافة نحو 500 كيلومتر ،وتجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحليلا دقيقا بشأن معلومات إضافية،حسب بيان صادر عن مكتب رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

وكانت بيونغ يانغ تقول على مدار الأسابيع الماضية إنها تمتلك صاروخا باليستيا عابرا للقارات قادرا على الوصول إلى قلب الولايات المتحدة وإنها مستعدة لاختباره في اي وقت.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" أن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية قد دعا إلى اجتماع للأمن القومي صباح اليوم ،على خلفية هذه التجربة الصاروخية.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية