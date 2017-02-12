تكريما لنلسن مانديلا عرضت كوميديا موسيقية بعنوان ماديبا بالجزائر

قدمت كوميديا موسيقية بعنوان ماديبا تكريما لزعيم مقاومة الابرتايد في جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا بقاعة أوبيرا بوعلام بسايح بالجزائر مساء يوم أمس السبت من تنظيم الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي و إخراج البلجيكي بيار إيف دوشين

ويندرج العرض في إطار إحياء الذكرى الـ27 لإطلاق سراح مانديلا (1918-2013) الذي اعتلى سدة الحكم في بلده بعد 27 سنة من عمره قضاها في السجن.

و في هذا الصدد أستعرض قرابة عشرين ممثلا بين مغنين و راقصين و ممثلين المسار النضالي لنيلسون مانديلا من خلال أغاني و عروض كوريغرافية أبروت نضاله من أجل التسامح و السلم و التعايش.

وعلى أنغام موسيقى الزولو و الأناشيد التقليدية سلط العرض الضوء على قصة حب بدت في بدايتها مستحيلة بين هيلينا فتاة من البيض و ويليام فنان شاب أسود ضحية نظام الابرتايد و بينت كيف أن الزوج تمكن من تحقيق حلمه بفضل نضالات نيلسون مانديلا لصالح المساواة بين الأعراق.

نشير إلى أن وزير الثقافة عزالدين ميهوبي حضر الحفل التكريمي وأبدى ارتياحه لتقديم هذا العرض الذي يمثل عرفانا لشخصية مانديلا الذي تميز بنضاله و مبادئه بعد خروجه من السجن في 11 فبراير 1990 مذكرا أن نيلسون مانديلا زاول تكوينه العسكري بالجزائر سنة 1962.

و أعلن الوزير ميهوبي انه سيتم عرض شريط طويل معنون للمخرج البريطاني جون إريفين حول تكوين مانديلا العسكري بالجزائر و إثيوبيا سنة 1962 في إطار الأيام الثقافية لجنوب أفريقيا في الجزائر.