بن غبريط تعلن عن إعادة تنظيم قطاع إصدارات شبه المدرسية قريبا

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، هذا الأحد، بالمدية، عن إعادة تنظيم قطاع الإصدارات شبه المدرسية قريبا، بهدف ترتيب هذا المجال الذي لا يزال خارج حيز المراقبة المباشرة لقطاع التربية.

و أوضحت الوزيرة، على هامش تدشين مدرسة "موايسية" ببلدية قلب الكبير التي تضررت جراء زلزال 29 ماي 2016 أن التقييمات والتقارير التي أجراها فريق خبراء تابع لوزارة التربية الوطنية أبرزت وجود أخطاء كبيرة في محتوى بعض الكتب شبه المدرسية التي تباع في الأسواق وعلى هذا الأساس ارتأينا ضرورة إسناد مراقبة هذه الوسيلة البيداغوجية لوزارة التربية.

و أشارت بن غبريت، إلى مشروع مرسوم تنفيذي سيتم عرضه الأسبوع المقبل على الحكومة لافتة إلى أن المرسوم يهدف خصوصا إلى تنظيم القطاع و حماية التلاميذ من الوقوع في عدد من الأخطاء و الانزلاقات التي تضر بتربية أطفالنا.

و أضافت في هذا الصدد، لاحظنا بأن محتوى بعض المراجع يشكل تهديدا حقيقيا للأطفال و من واجب وزارة التربية السهر على تأمين تلاميذنا وهي مجبرة على ضمان منتوج ذي نوعية.

المصدر :الإذاعة الجزائرية /وأج