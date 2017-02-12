صندوق التعاون الفلاحي : التقلبات الجوية كبّدت الفلاحين 35 مليار سنتيم والتعويض قبل نهــاية الشــهر

أكد مدير مركز التأمينات الفلاحية بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، بتوش كريم، هذا الأحد، أن قيمة الخسائر التي تكبدها الفلاحون جراء التقلبات الجوية تجاوزة 35 مليار سنتيم.

و أوضح، بتوش، خلال نزوله على برنامج نحن في الخدمة للقناة الإذاعية الأولى، أن الصندوق سيتكفل بتعويض الفلاحين المتضررين قبل نهاية الشهر الجاري.

كما أضاف أن الخسائر كانت كبيرة خاصة على البيوت البلاستيكية و كذا منتوج الخضروات حيث مست مناطق عديدة من الوطن سيما ولايات عين تموشنت، مستغانم، تيبازة، بسكرة و العاصمة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية