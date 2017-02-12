صندوق التعاون الفلاحي : التقلبات الجوية كبّدت الفلاحين 35 مليار سنتيم والتعويض قبل نهــاية الشــهر

12/02/2017 - 15:12

أكد مدير مركز التأمينات الفلاحية بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، بتوش كريم، هذا الأحد، أن قيمة الخسائر التي تكبدها الفلاحون جراء التقلبات الجوية تجاوزة 35 مليار سنتيم.

و أوضح، بتوش، خلال نزوله على برنامج نحن في الخدمة للقناة الإذاعية الأولى، أن الصندوق سيتكفل بتعويض الفلاحين المتضررين قبل نهاية الشهر الجاري.

كما أضاف أن الخسائر كانت كبيرة خاصة على البيوت البلاستيكية و كذا منتوج  الخضروات حيث مست مناطق عديدة من الوطن سيما ولايات عين تموشنت، مستغانم، تيبازة، بسكرة  و العاصمة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية      

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اقتصاد

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