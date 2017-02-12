إكتشـاف مخبـأ للأسـلحـة والذخيرة بعــين قــزام وضبط 6 قناطير من الكيف المعالج بتلمسان

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صباح الأحد إثر دورية قرب الشريط الحدودي بعين قزام, من اكتشاف مخبأ يحتوي على أسلحة وكمية معتبرة من الذخيرة، كما ضبط عناصر الدرك الوطني الأحد بمغنية كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بأزيد من 6 قناطير. حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في بيان الوزارة أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود, تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, صباح اليوم 12 فيفري 2017, إثر دورية قرب الشريط الحدودي بعين قزام بالناحية العسكرية السادسة من اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة".

وأوضح المصدر ذاته أن المخبأ "يحتوي على قاذف (01) صاروخي من نوع 2RPG رشاشين (02) ثقيلين من نوع ديكتاريوف، تسعة (09) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، بندقية (01) تكرارية وسبعة (07) مخازن ذخيرة خاصة بمسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة من مختلف العيارات تقدر ب2573 طلقة و 30 مقذوفا".

وأشار البيان الى أن "هذه العملية الميدانية الثانية من نوعها عبر الشريط الحدودي الجنوبي للبلاد, المنفذة في ظرف أربعة وعشرين ساعة, تؤكد اليقظة العالية وعزم وحدات الجيش الوطني الشعبي على تأمين حدودنا وإفشال كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني".

وفي سياق جهود الجيش الشعبي الوطني في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة،

ضبط عناصر الدرك الوطني بمغنية, ولاية تلمسان (الناحية العسكرية الثانية), صباح اليوم 12 فيفري 2017, كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بستة (6) قناطير و 26 كلغ".

وفي نفس السياق, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني, في عمليات منفصلة بكل من تلمسان والنعامة (الناحية العسكرية الثانية) وغرداية (الناحية العسكرية الرابعة) وقسنطينة وخنشلة (الناحية العسكرية الخامسة), ستة تجار مخدرات وحجزت كمية أخرى تقدر بقنطارين و45 كلغ من الكيف المعالج, إضافة الى خمس مركبات".

وبكل من برج باجي مختار وتمنراست وتلمسان وبشار وورقلة, "حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحرس الحدود, حافلة وخمس (5) شاحنات وسبع (7) مركبات رباعية الدفع و27,5 طنا من مادة السكر و5000 لترا من زيت المائدة, فيما تم توقيف 130 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة".

من جهة أخرى, "أحبط حراس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف (الناحية العسكرية الخامسة) محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر ب 18492 لتر, فيما تم حجز 4 مركبات".

المصدر: الاذاعة الجزائرية/ وأج