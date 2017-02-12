بوضياف : الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ستكون مرجعية في إفريقيا

أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، هذا الأحد، أن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التي ستكون عملية ابتداء من هذا الاثنين ستشكل مكسبا هاما بالنسبة للجزائر وكذا مرجعية في هذا المجال على المستوى الإفريقي.

و وصف الوزير في تدخل له، بمناسبة الإطلاق الرسمي لنشاطات هذه الهيئة الجديدة، هذه الأخيرة بالمكسب الهام بالنسبة للجزائر و المهنيين مؤكدا أنها ستكون بمثابة مرجعية على الصعيد القاري.

كما أشار بوضياف إلى أن الجزائر مدعوة إلى تزويد جزء كبير من إفريقيا و حتى القارة برمتها بالمنتجات الصيدلانية، مذكرا بوجود أرضية من شأنها المساهمة في تحقيق هذا المبتغى تضم أكثر من 80 مصنعا مخصص للإنتاج الصيدلاني.

و في ذات السياق، أعرب بوضياف عن أمله في أن تحظى هذه الوكالة بنفس السمعة التي يتمتع بها المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية على الصعيدين الإقليمي و الدولي، داعيا مسؤولي الوكالة إلى العمل بشكل وطيد مع نظرائهم الأجانب قصد التكيف مع التطورات الحاصلة في هذا المجال.

و أوضح قائلا : "علينا أن نعمل على المديين القصير و المتوسط للتحكم في التكنولوجيات الجديدة المتعلقة بإنتاج الأدوية، معربا عن ارتياحه لكون الإنتاج الوطني يغطي حاليا أكثر من 60 % من احتياجات السكان".

و أوصى بعدم توجيه الإنتاج المحلي نحو المخابر الدولية بل السعي إلى ترقيته لاستقطاب هذه المخابر و المستثمرين المحتملين.

والتزم الوزير في ذات السياق بمرافقة المنتجين المحليين مع ضمان استقرار مناخ مزاولة نشاطاتهم.

وبعد أن أكد أنه لن تكون هناك ندرة في الأدوية بعد الآن، أوضح الوزير أن وفرة هذه المواد تندرج في إطار السيادة الوطنية قبل الإعلان عن المراجعة المقبلة لمخطط دائرته الوزارية.

وردا عن سؤال حول المسألة خلال لقاء صحفي نظم على هامش هذا اللقاء صرح المدير العام للصيدلة بوزارة الصحة حمو حافظ، أن كل البرامج الخاصة بالدواء المستورد بشكل استثنائي قد حررت، مشيرا إلى أن الدواء مثل في 2016 نحو 92% من إجمالي الانتاج الصيدلي الوطني و 54% مقارنة بالفاتورة الوطنية الشاملة.

و تعد الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التي أنشئت منذ سنة هيئة إدارية مستقلة تتمثل مهامها الأساسية في تسجيل الأدوية و مطابقة المواد الصيدلية و الأجهزة الطبية الموجهة للصحة البشرية. كما تتولى "السهر على أمن و نجاعة و نوعية و مراقبة هذه المواد و ضبط السوق.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج