الحكومة الفلسطينية: قانون حظر الآذان مساس خطير بحرية العبادة ومدينة القدس

اعتبرت الحكومة الفلسطينية مصادقة لجنة وزارية إسرائيلية على ما يسمى قانون "منع الأذان" "مساسا خطيرا بحرية العبادة وبمدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية".

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود اليوم الاحد " إن مدينة القدس وسائر بلادنا فلسطين عاشت طوال فترات التاريخ المتعاقبة في ظل التقاء واحترام وانسجام قل نظيره في العالم بين جميع أبنائها على مختلف معتقداتهم".

و شدد على أن واقع الحياة في بلادنا قائم على ثقافة التسامح وحرية العبادة والمعتقدات في إحدى أهم جوانبه.

و أضاف المتحدث الرسمي أن "موروث مدينة القدس العربية الديني و الثقافي يمتد إلى أعماق التاريخ في هذا الإطار و لا يعقل أن تنسفه "جرة قلم احتلالي" في فرض قانون عبثي جائر و خطير بحرمان أي من أتباع الديانات السماوية من اقامة شعائرهم و تأدية واجباتهم الدينية الامر الذي تتحمله حكومة الاتحتلال الاسرائيلي".

وناشدت الحكومة الفلسطينية الدول العربية والإسلامية ودول العالم قاطبة التدخل الفوري والعاجل لمنع هذا الاستعلاء الاحتلالي ووقف هذا التصعيد الخطير.

وأقرت اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون التشريع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي فى وقت سابق اليوم الصيغة المعدلة لمشروع ما يسمى"قانون المؤذن" الذي يمنع استخدام مكبرات الصوت فى دور العبادة فى أوقات معينة، كمقدمة لعرضه أمام برلمان الاحتلال "الكنيست" للمصادقة عليه بالقراءات التمهيدية الثلاث ليصبح قانونا ناجزا.

المصدر: الاذاعة الجزائرية/ وأج