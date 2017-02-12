كأس الكاف: مولودية العاصمة تنهزم بـ 2-1 أمام بيشام يونايتد الغاني

انهزم فريق مولودية الجزائر أمام نظيره الغاني بيشام يونايتد بنتيجة 1-2 (الشوط الأول 0-0), في ذهاب الدور التمهيدي لكأس الكونفيديرالية الإفريقية لكرة القدم جمع بينهما عشية الأحد بالعاصمة الغانية أكرا.

وسجلت أهداف المباراة من طرف أحمد توري (د 47 من ضربة جزاء) وأبوسي (د70) لنادي بيشام ومحمد سقار (د65) للمولودية.

وستجرى مباراة الإياب بين التشكيلتين الجزائرية و الغانية يوم السبت المقبل (سا 30ر20) بملعب 5 جويلية (الجزائر)..

وتجدر الإشارة إلى أن ممثل الجزائر الثاني في المنافسة شبيبة القبائل تعرض لهزيمة قاسية عندما سقط أمام مضيفه مونروفيا سي بي الليبيري (0-3) سهرة الجمعة الماضية

وتقام مباراة العودة، الأحد 19 المقبل، بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو.

المصدر: الاذاعة الجزائرية/ وأج