تيارت : انجاز حفرية بالموقع الأثري "كولمناطة" ببلدية سيدي الحسني

قام فريق بحث من جامعة الجزائر 2 بحفرية بالموقع الأثري "كولمناطة" ببلدية سيدي الحسنى والذي يعود إلى حقبة ما قبل التاريخ حسبما علم لدى مدير الثقافة.

وأوضح عبد الحميد مرسلي لوأج أن العملية سمحت بالعثور على عظام بشرية وحيوانية وأدوات وعتاد وأثاث جنائزية يحاول الفريق الباحث من خلالها معرفة العادات الاجتماعية والثقافية والحالة الصحية وأصول الأجيال التي مرت بها الموقع.

وأفاد مدير الثقافة أن النتائج المخبرية لهذه البقايا الأثرية التي تم عرض جزء منها بمركز ما قبل التاريخ الخلدونية بتيارت ستظهر بعد انتهاء عمل هذا الفريق المتشكل من 23 باحثا يدرسون في تخصص حقبة ما قبل التاريخ بجامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد الله تحت إشراف الدكتورة ياسمينة شايد سعودي.

يذكر أن موقع "كولمناطة" الأثري الواقع 15 كلم شمال شرق مدينة تيارت يضم موقعين أحدهما لفترة ما قبل التاريخ يمتد إلى 800 10 سنة قبل الوقت الحاضر والأخر روماني.

ويوجد بهذا الموقع الذي صنف سنة 1952 كموقع أثري ترسبات طينية ورملية تمتد على مسافة 30 مترا.