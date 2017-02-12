ليبيا: سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع لتنظيم القاعدة جنوبي رأس لانوف

شنت مقاتلات سلاح الجو الليبي ست غارات على تنظيم القاعدة في محيط حقل المبروك جنوبي رأس لانوف ما أسفر عن وقوع خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وفق ما اعلن المتحدث باسم الجيس الوطني الليبي

و قال المتحدث العقيد أحمد المسماري في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز"اليوم الأحد أن الطائرات من طراز "ميغ 21 شاهين" و"نسر ميج 23" نفذت طلعات جوية على عددمن التشكيلات الإرهابية جنوب غرب حقل المبروك النفطي, والتي أسفرت عن تدمير أكثر من 40 سيارة مسلحة.

وكان الجيش الليبي قد شن في وقت سابق نحو 9 غارات استهدفت عناصر تنظيم"داعش" بالقرب من حقل المبروك.