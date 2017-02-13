محطّة تيسمسيلت و القناة الأولى تشتركان في بث مفتوح بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة

تحت شعار" الإذاعة أنتم "تحتفل الإذاعة الجزائرية بيومها العالمي الموافق لـ 13 فيفري من كل عام ، الذي أقرته الأمم المتحدة و اليونسكو.

و تستمر الإذاعة في أداء رسالتها النبيلة لنقل انشغالات المواطنين لتكون همزة وصل حقيقية بينهم و بين المسؤولين في إطار الخدمة العمومية و تكريس الإعلام الجواري، رافعة بذلك تحد آخر لاستغلال التكنولوجيات الحديثة.

هذا و يشرف كل من وزير الاتصال حميد قرين و المدير العام للإذاعة الوطنية شعبان لوناكل هذا الاثنين على إحياء اليوم العالمي للإذاعة بدار الثقافة لتيسمسيلت، و بالمناسبة تنظم القناة الإذاعية الأولى بالتنسيق مع إذاعة الجزائر بتيسمسيلت يوما مفتوحا يتضمن حصصا على المباشر و ريبورتاجات و برامج متنوعة.

و في هذا الصدد أوضحت مديرة إذاعة الجزائر بتسمسيلت صونيا شريفي أن برامج عديدة و متنوعة تتناول مواضيع شتى عن الولاية و عن دور الإذاعة في تطوير مختلف القطاعات و التنمية الاقتصادية بصفة عامة عن ولاية تيسمسيلت التي تعرف بالعديد من المناطق النائية.

و أضافت مديرة إذاعة الجزائر بتسمسيلت أن هذه الاحتفالية ستكون فرصة لمواطني الولاية كي يتعرفوا عن ما تزخر به تيسمسيلت من معالم سياحية و ثقافية و تاريخية، مشيرة إلى برمجة حصص سياحية و اقتصادية بحضور مستثمرين الذين ينشطون في المنطقة.

كما تحضر العائلة الثورية للإدلاء بشهاداتها عن منطقة تيسمسيلت الثورية، إضافة إلى بلاتو ثقافي متنوع عن عادات و تقاليد تيسمسيلت، و أشارت صونيا شريفي إلى أن تغطية إعلامية كثيفة ستغطي هذا الحدث.

من جهته قال مدير القناة الإذاعية الأولى محمد زكريا زبدة إن الشعار يفرض نفسه و يحقق المبدأ الذي تسير عليه الإذاعة الجزائرية ليس في هذه المناسبة بل على مدار السنة، فالإذاعة أنتم معناه التفاعلية و الجوارية.

و أضاف مدير القناة الإذاعية الأولى لقد تم اختيار البث المشترك بين إذاعتي إذاعة الجزائر بتيسمسيلت و القناة الأولى تحقيقا للخدمة العمومية و الجوارية، مشيرا إلى أن البث انطلق منذ الساعة السابعة صباحا إلى غاية منتصف الليل، و يكون ثريا بمجموعة من النشاطات التي سطرت بالمناسبة.

و أكد عن إقامة معرض بدار الثقافة "مولود قاسم نايت بلقاسم" لتيسمسيلت حول التطورات التي عرفتها الإذاعة الجزائرية بكل قنواتها وأهم المحطات التي مرت بها إضافة إلى عرض خاص لأبرز ما نظمته إذاعة تيسمسيلت الجهوية، و تتم حملة للتبرع بالدم للدلالة على التواصل بين الإذاعة و المستمع، ويلقي مدير إذاعة سعيدة عيسى بن هاشم محاضرة حول موضوع " الإذاعة و الجوارية" ، و كذا حملة للسلامة المرورية مخصصة للأطفال.

المصدر: الإذاعة الجزائرية