فرعون: ضرورة استخدام الانترنت في الأغراض السلمية وحماية البيانات الشخصية للأفراد

دعت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون هذا الإثنين بالجزائر إلى ضرورة حصر استخدام شبكة الانترنيت في الأغراض السلمية ووضع أطر فعالة لحماية البيانات الرقمية الشخصية للأفراد ولمستعملي الشبكة الرقمية.

وأوضحت الوزيرة خلال أشغال المؤتمر الإفريقي لحكامة الأنترنيت أن استخدام الانترنيت يجب أن "ينحصر في الأغراض السلمية مع ضرورة تدوين هذا المبدأ في وثيقة ملزمة قابلة للتنفيذ و يكون معترفا بها من قبل كل الدول".

وألحت فرعون على ضرورة "وضع أطر السياسة العامة لتنفيذ رقابة فعالة حول حماية البيانات الرقمية الشخصية" مشيرة إلى أن "حوكمة الانترنيت على أساس الاعتراف بالملكية المشتركة لقدر كبير من المحتوى يجب أن يضمن حرية الاستعمال للجميع".

وفي هذا الصدد أفادت المسؤولة الأولى عن قطاع الاتصالات في الجزائر أن "الحق في استخدام الانترنيت يجب أن يضمن لكل شخص دون مراقبة واسعة النطاق" أي يجب أن تكون مراقبة "تهدف إلى ضمان الأمن العام ومكافحة الجريمة الالكترونية" و تكون أيضا على أساس "مقاصد واضحة ومعلنة ووفقا لمبادئ مقبولة علميا تتناسب ومبادئ الرقابة القضائية".

ودعت شعوب العالم بما فيها تلك التي لم تحظ بعد بالولوج إلى فضاء الانترنيت إلى أهمية المشاركة في "صياغة أطر حوكمة الشبكة عبر أنظمة شفافة وديمقراطية وتشاركية".

وأكدت الوزيرة على ضرورة الالتزام بحياد الأنترنيت حفاظا على التنوع ومنع الاحتكارات في المحتوى أو في تقديم الخدمات العامة الأساسية إذ يجب "تمكين كل الدول دون استثناء من الربط بشبكة الانترنيت ولا يحق لأي دولة لديها إمكانية فصل دولة أخرى أن تقوم بذلك من جانب واحد".

وأوضحت فرعون أنه في الوقت الراهن "لا يمكننا أن نوقف التطور التكنولوجي لكن يجب علينا أن نضع أسسا قوية لقوانين دولية تؤطر العالم الافتراضي كما يجب على الأفارقة المشاركة بصوت واحد في سن قوانين لحوكمة الانترنيت".

وأضافت أن حوكمة الأنترنيت يجب أن تقوم على "مبدأ ضمان النفاذ للجميع على الشبكة و هذا المبدأ لا يمكن أن يخدم حقوق الإنسان و العدالة الاجتماعية إلا إذا أدى إلى توزيع السلطة". تشهد الندوة التي تنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال مشاركة

الوزراء الأفارقة المكلفين بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و ممثلين عن الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية و اللاسكية و الاتحاد الافريقي و كذا خبراء في مجال حوكمة الانترنيت.

الموافقة على مشروع خط الألياف البصرية العابر للصحراء الرابط بين الجزائر ونيجيريا و التشاد

أعطى البنك الإفريقي للتنمية موافقته على مشروع خط الألياف البصرية العابر للصحراء الذي من المفروض أن يربط الجزائر بالنيجر والتشاد حسبما أكده ممثل هذه الهيئة بالجزائر، بوبكر سيديكي تراوري.

و أكد تراوري خلال افتتاح أشغال الندوة الإفريقية حول حكامة الإنترنت، أن "المشروع من المقرر أن يربط في مرحلته الأولى الجزائر بالنيجر و نيجيريا و التشاد و في المرحلة الثانية سيخص ربط الجزائر و مالي و النيجر بالألياف البصرية".

و في هذا السياق أعرب ممثل البنك الإفريقي للتنمية عن ارتياحه لإطلاق، نشاطات لجنة ربط خط الألياف البصرية العابر للصحراء بحضور الوزراء المكلفين بالقطاع للبلدان الأعضاء الست المعنيين.

و قبلت السلطات الجزائرية احتضان مقر هذه اللجنة التي تضمن من جهة أخرى التنسيق و التجانس بين خطوط الألياف البصرية و تجميعها و تبادل المعلومات المتعلقة بالمشروع"، حسبما أوضحه ذات المسؤول.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية