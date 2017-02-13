المدير العام شعبان لوناكل: 140 ملــيون مستمــع للإذاعــة الجزائرية عبر "الانـترنيـت"

أكد المدير العام للإذاعة الجزائرية شعبان لوناكل أن حجم الاستماع للإذاعة الجزائرية بمختلف قنواتها عن طريق الانترنيت تجاوز الـ140 مليون مستمع.

و في تصريح له على هامش الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة، اليوم الأثنين، بتيسمسيلت، شدد لوناكل على الدور المحوري الذي تلعبه الإذاعة كوسيلة إعلامية جوارية تتفاعل مع المواطن وتسهر على نقل انشغالاته.

وقال إن اختيار إذاعة تيسمسيلت للإحتفال بهذا اليوم العالمي الذي يحمل شعار "الإذاعة أنتم" باعتباره "إذاعة جوارية لولاية بحاجة إلى تنمية وإلى من يفك عنها العزلة إعلاميا وتنمويا. و بالمناسبة أؤكد أن الإذاعة الجزائرية حققت إنجازات هامة في مسيرتها الإعلامية من بينها مثلا أن عدد المستمعين لها عبر الانترنيت تجاوز 140 مليون مستمع دون نسيان المستمعين الأوفياء الذين بقوا حريصين على الإستماع إليها بفضل ما تقدمه من برامج وخدمات إعلامية هامة".

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية