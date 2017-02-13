الاتحاد الأوروبي يمنح الجزائر 15 مليون أورو لتطوير تربية المائيات

عرض اليوم بالجزائر العاصمة برنامج التعاون الجزائري الأوروبي لتنويع الاقتصاد الوطني عن طريق الصيد البحري وتربية المائيات وقد منح الاتحاد الأوروبي الجزائر مبلغا ماليا قدره 15 مليون أورو لتمويل هذه الاتفاقية.

وقال المدير العام للصيد البحري بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري طه حموش أن البرنامج يهدف لتنويع الاقتصاد الوطني من خلال الصيد البحري إلى تلبية الطلب المتزايد في الجزائر على المنتوجات البحرية.

من جهته أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر جون أورك بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم الجزائر من أجل تطوير اقتصادها بما يسمح لها بتنمية إنتاجها حتى تكون لها قاعدة اقتصادية قوية خدمة لمواطنيها.

وسيمس هذا البرنامج حاليا مجموعة من الولايات وهي سطيف، سكيكدة وعين تيموشنت وستكون هذه الولايات كقاعدة انطلاق تجربة تطوير تربية المائيات التي ستعمم في ولايات أخرى.

المصدر: الإذاعة الجزائرية