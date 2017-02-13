الجمارك تحجز قطع غيار مستعملة بقيمة 3 ملايير بميناء الرويبة

حجزت فرق الجمارك أمس الأحد على مستوى الميناء الجاف "ماجيكو" بالرويبة حاوية تحمل كمية معتبرة من قطع الغيار وبضائع أخرى مختلفة تم التصريح بها على أنها أغراض شخصية تدخل في إطار النظام الجمركي الخاص بتحويل الإقامة حسب ما جاء اليوم الاثنين في بيان للمديرية العامة للجمارك.

و تتمثل البضاعة المحجوزة في 105 محرك سيارة و 200 مذياع سيارة و 45 عجلة مطاطية و دراجة نارية من الحجم الكبير و سبعة دراجات هوائية و 23 آلة للتلحيم من

مختلف الأحجام و هواتف نقالة و العديد من الأجهزة الكهرومنزلية و كذا قطع غيار مختلفة.

و تم اكتشاف هذه البضاعة داخل حاوية من نوع 40 قدم حاول صاحبها تضليل المصالح الجمركية بالتصريح بها على أساس أنها أغراض شخصية تدخل في إطار النظام الجمركي الخاص بتحويل الإقامة يضيف البيان.

و فضلا عن حجز كل البضاعة فرضت المصالح الجمركية غرامة مالية تناهز 30 مليون دج على المخالف.