الإذاعة الجزائرية تـُكون 30 صحفيا من القنوات المحلية في تقنيات الصحافة عبر النت

باشرت الإذاعة الجزائرية بالشراكة مع الإتحاد الأوربي هذا الأحد برنامجا تكوينيا لفائدة صحافيي المحطات المحلية حول " وسائل الإعلام الجديدة والصحافة عبر النت".

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات الصحافيين الجزائريين الشباب في مجال الصحافة الإلكترونية لتنمية مؤهلاتهم التقنية التي تسمح لهم بإنتاج مضامين إذاعية عبر النت طبقا للمعايير العصرية الدولية وكذا تعزي الروابط بين الجمهور المستمع وإذاعتهم وذلك عن طريق التبادل عبر النت وباستعمال شبكات التواصل الاجتماعية.

ويكمن المشروع أساسا في دمج حوالي ثلاثين صحافي يعملون بالاذاعات المحلية في مجمل مسارات إنتاج المعلومة، بدءا من جمعها إلى غاية بثها.

وتجدر الإشارة أن هذا البرنامج يضم تسع دورات تكوينية عبر مراكز التكوين الثلاثة التابعة للإذاعة الجزائرية بكل من تيبازة ووهران وأم البواقي.

ويشرف على هذا البرنامج فريق من الخبراءالمهنيين الدوليين في مختلف التخصصات الصحفية.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية