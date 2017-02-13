استلام المحطة الجوية الجديدة لمطار الجزائر في جويلية 2018

أكد وزير النقل و الأشغال العمومية بوجمعة طلعي بأنه سيتم استلام المحطة الجوية الجديدة لمطار الجزائر و خط السكة الحديدية الذي سيربطه بباب الزوار في جويلية 2018 في حين ستنتهي أشغال توسعة المترو من الحراش إلى المطار مطلع 2020.

و شدد طلعي هذا الاثنين خلال زيارة له إلى هذه المنشآت برفقة المدير العام لمطار الجزائر الدولي الطاهر علاش على ضرورة احترام آجال الإنجاز.

و في ورشة المحطة الجوية الجديدة التي تعد توسعة لمطار الجزائر الدولي أشار علاش إلى أن نسبة تقدم الأشغال فاقت 56 بالمائة إلى غاية جانفي الماضي.

و قدر هذا المسؤول التكلفة الإجمالية للمحطة الجديدة التي تبلغ مساحتها 20 هكتارا بـ 74 مليار دج.

و ستتضمن هذه المحطة موقفا للسيارات بسعة 4.500 سيارة و ثلاثة مواقف للطائرات و ممرات تفوق 424.000 م2 و 120 نقطة للتسجيل و 84 شباكا للمراقبة حسب علاش.

و حسب الوزير فإن تمويل هذا المشروع الضخم سيكون على عاتق مؤسسة تسيير مطارات الجزائر بمقدار 45 مليار دج في حين سيتم تمويل الجزء المتبقي من طرف الخزينة العمومية.

و ستتسع المحطة الجديدة التي أسندت أشغالها إلى المؤسسة الصينية سي.اس.سي.أو.سي" لـ 10 ملايين مسافر سنويا. كما ستسمح بتسيير 1.800 وحدة أمتعة في الساعة الواحدة.

كما عاين الوزير خلال زيارته أشغال توسعة مترو الجزائر التي تربط وسط الحراش بمطار الجزائر الدولي و التي تتكفل المؤسسة العمومية كوسيدار بانجازها.

و تقدر نسبة تقدم الأشغال بهذا الشطر الذي يبلغ طوله 5ر9 كم و يتضمن 9 محطات بـ 35 بالمائة منذ انطلاقها قبل 14 شهرا.

و في هذا الخصوص أوضح مدير المشروع إسعد محي الدين بأن طريقة العمل تغيرت باعتماد تقنية جديدة ساعدت في تقليص الآجال و التكاليف حيث تم اقتصاد حوالي 1.2 مليار دج على مستوى سبعة محطات.

و أضاف بان المشروع سيتم تسليمه نهاية 2019 أو بداية 2020 على أقصى تقدير.

كما عاين السيد طلعي أشغال خط السكة الحديدية الرابط بين باب الزوار و مطار هواري بومدين و الذي يبلغ طوله ثلاثة كيلومترات. و تبلغ تكلفة هذه المنشأة 9 مليارات دج.

و سيتم تسليم هذا المشروع الذي أسند إلى خمس مؤسسات جزائرية في جويلية 2018 .

المصدر: الاذاعة الجزائرية/وأج