الجزائر تمنح مساعدات إنسانية إلى ليبيا

أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، عن عزم الجزائر تقديم مساعدات إنسانية إلى ليبيا.

وقال إن "الحكومة الجزائرية قررت منح مساعدة إنسانية جديدة تقدر ب 30 طن تتكون أساسا من مواد غذائية للشعب الليبي الشقيق". و توجه هذه المساعدة إلى سكان المناطق الحدودية الذين يعيشون ظروفا صعبة بسبب استمرار الأزمة في البلد.

وبهذه المناسبة أشار السيد مساهل، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن الحكومة الجزائرية ستقدم مساعدة تتمثل في 20.000 لتر من الديزل موجهة لمستشفيات غات و أوباري التي تواجه صعوبات بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. و سيتم نقل هذه المساعدة في الأيام المقبلة.

كما أوضح الوزير بأن "هذه المساعدة التي تأتي علاوة على المساعدات الإنسانية التي قدمتها الجزائر في السابق تشهد على التضامن الفعلي للجزائر حكومة وشعبا مع ليبيا وشعبها" مشيرا إلى أن "الجزائر وليبيا يربطهما مصير مشترك و علاقات جوار و تاريخ عريقة".

من جهة أخرى، ذكر مساهل بأساسيات مسعى الدبلوماسية الجزائرية من أجل تقريب وجهات نظر الأطراف الليبية وترقية الحل السياسي في ليبيا بعيدا عن أي تدخل خارجي.

وفي رده على سؤال حول "الجهود التي تبذلها الجزائر تجاه الأطراف الليبية لمساعدتها على إيجاد حل للأزمة المتعددة الأشكال التي يشهدها هذا البلد" أشار السيد مساهل إلى "مسعى الدبلوماسية الجزائرية الذي تمثل في تقريب وجهات نظر الأطراف الليبية وترقية الحل السياسي بعيدا عن أي تدخل خارجي من خلال الحوار الشامل والمصالحة الوطنية بغية الحفاظ على سيادة البلد وسلامته ووحدته الترابية وتلاحم شعبه بعيدا عن أي اعتبار سياسي وإيديولوجي".

وأكد الوزير أن "الأسس التي يقوم عليها هذا المسعى تم الدفاع عنها بثبات لدى عدة وفود ليبية تضم مسؤولين سياسيين وقادة عسكريين وبرلمانيين وأعيان وممثلين عن المجتمع المدني وكذا لدى مختلف الشركاء الدوليين الذين تسعى معهم الجزائر إلى إيجاد حل سياسي نهائي للأزمة في ليبيا".

و لهذا الغرض جدد السيد مساهل نداءه لكافة الأطراف الليبية إلى "تجاوز خلافاتها و وضع مصلحة بلدهم فوق أي اعتبار من أجل السماح للشعب الليبي الشقيق باستعادة السلم و الأمن و الاستقرار و خوض الكفاح الوحيد الجدير بان نخوضه إلا وهو التنمية والتقدم".

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية