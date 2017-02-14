فرعون تؤكد ضرورة العمل لإيجاد نمط لحوكمة الانترنت يكون عادلا ومتعدد الأطراف

أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ايمان هدى فرعون بضرورة التجند بقدر أكبر من أجل العمل على إيجاد نمط لحوكمة الانترنيت يكون عادلا ومتعدد الأطراف وشفافا.

وأوضحت هدى فرعون في كلمة خلال اختتام أشغال المؤتمر الإفريقي لحوكمة الانترنيت أمس الاثنين أن هذا النمط يجب أن يكون مرتكزا أساسا على مبدأ ضمان النفاذ إلى الشبكة للجميع والعدالة الاجتماعية وسيادة الشعوب والدول على أراضيها وفقا للمبادئ التي تبنتها الأمم المتحدة .

وأبرزت الوزيرة أن التنسيق بين الدول الإفريقية من أجل حوكمة الانترنيت ممكنة إلى حد بعيد خاصة أمام الأثر المباشر لها في الحياة اليومية والتي أصبحت تشكل تحديا لإفريقيا كونها القارة الأقل استفادة من مزايا الاقتصاد الرقمي حيث يبقى فقط 25 بالمائة موصولون بشبكة الانترنيت في إفريقيا والجزائر تقدمت بـ9 مراتب في مجال استخدام التكنولوجيات الحديثة في افريقيا .

من جهته أكد ممثل الاتحاد الدولي للاتصالات براهيم أصانو أكد على أن ارتفاع نسبة استخدام الانترنيت بنسبة بـ27 بالمائة خلال 2016 بافريقيا يعد رقما ضعيفا أمام التطور في الجهة المقابلة وأمام ارتفاع نسبة عملاء الهاتف الذي تضاعف ليبلغ 83 بالمائة فإن أهداف التنمية المستدامة تبقى بعيدة البلوغ خاصة وأن اليوم نعيش ثورة من نوع آخر ترتكز على الرقمنة والتكنولوجيا.

كما جدد ممثل البنك الإفريقي للتنمية في الجزائر أبوبكر تراوري دعم البنك لكل الدول الإفريقية الراغبة في تحقيق التنمية المستدامة لافريقيا

هذا ويعرف المؤتمر الافريقي لحوكمة الانترنيت تنصيب لجنة التنسيق الخاصة بالوصلة المحورية ذات الألياف البصرية العابرة للصحراء التي ترمي إلى إنشاء شبكة ذات نطاق واسع خدمة لشعوب افريقيا.

المصدر: الإذاعة الجزائرية