اجتماع أستانا 2 يبحث آليات مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا

من المقرر عقد اجتماع للمجموعة التقنية في أستانا هذا الأربعاء و يوم الخميس حول وقف إطلاق النار و حل الأزمة السورية.

و في هذا الشأن قال وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف إن اجتماع أستانا حول الأزمة السورية من المقرر أن يبحث آليات مراقبة وقف إطلاق النار ومعاقبة الجهة التي تنتهك الهدنة.

و أوضح عبد الرحمنوف في تصريح للصحافة اليوم الثلاثاء أن كلا من الوفد الروسي و الوفد الممثل للحكومة السورية وصلا إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا في انتظار وصول الوفدين الإيراني و الأردني.

وأضاف وزير خارجية كازاخستان أنهم ينتظرون من الجانب التركي في القريب العاجل تأكيد مشاركة وفد من المعارضة السورية في اجتماعات أستانا من عدمها.

للتذكير كانت العاصمة الكازاخستانية أستانا قد استضافت في أواخر شهر جانفي الماضي مشاورات بين وفدي الحكومة والمعارضة في إطار وساطة من البلدان الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران).