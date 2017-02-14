رابطة كرة القدم تسلط غرامة مالية وإنذار لوداد بوفاريك وشبيبة سكيكدة

سلطت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم غرامة مالية على فريقي وداد بوفاريك وشببية سكيكدة بقيمة 200 الف دينار جزائري إضافة الى توجيه انذار للناديين على اثر الاحداث التي وقعت قبل انطلاق لقاءيهما بملعب بوفاريك (1-1) الجمعة لحساب الجولة 20 من الرابطة الثانية, حسبما اوردته الهيئة على موقعها الرسمي.

وتسببت الاحداث في تأخير انطلاق اللقاء ب40 دقيقة على اثر اعمال العنف التي حدثت في المدرجات ونتج عنها إصابة بعض الأنصار تم نقلهم الى المستشفى.

كما تم تغريم اندية اخرى بسبب سوء تصرف انصارها, وذلك بقيمة تتراوح ما بين 100 الف و 200 الف دج, ويتعلق الامر بمولودية الجزائر ومولودية وهران واتحاد بلعباس.

من جهته, عوقب وفاق سطيف ماليا بملبغ 20 الف دج بسبب سوء تصرف الفريق خلال مباراته امام مضيفه شبيبة القبائل.

فيما غرمت الهيئة شباب بلوزداد ب50 الف دج بسبب غياب المياء الساخنة في حمامات غرف تغيير ملابس الطاقم التحكيمي و الفريق الضيف مولودية بجاية.

من جهة اخرى, سيتم الاستماع الى طبيب فريق مولودية سعيدة (الرابطة الثانية) حول قضية المنشطات التي اتهم فيها اللاعب وليد عبدلي.

