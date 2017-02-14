غوغل تجعل أفريقيا أكثر جمالا من خلال خدمة Street View

قامت شركة غوغل بإضافة العديد من المعالم الجميلة في قارة أفريقيا من خلال خدمة Street View الخاصة بها، من أجل تغيير نظرة سكان العالم حول القارة السمراء ، والتي يعتقدون أن معظمها غابات و منازل طينية وحيوانات برية وهذا غير حقيقي .

و في هذا الإطار أتاحت غوغل الفرصة لهم للتعرف على شكل المدن في الحقيقة، بدولة غانا والسنغال وأوغندا بشكل مبدئي من خلال خدمة غوغل ستريت فيو..

حيث استطاعت خدمة غوغل ستريت فيو، إظهار صور لقرية التراث العالمي لمنظمة اليونسكو التي بنيت أعلى المياه، وكذالك المسرح الوطني في دولة غانا، وتمثال "النهضة الأفريقية" الضخم المصنوع من البرونز في دولة السنغال، وبحيرة ريتبا في السنغال الوردية، وجاء ذالك وفقا لموقع engadget الأمريكي..

وفي هذا الصدد قد صرح مدير برنامج "غوغل ستريت فيو" ديرك فريدريك، بـأن هذه الخدمة جعلت المستخدمين حول العالم القيام بزيارة جميع المتنزهات الوطنية الأفريقية وهيئة الحياة البرية الأوغندية، مضيفا أنه متحمس جدا للفكرة التي بدائها في عام 2009 مع مدن قليلة بجنوب أفريقيا والتي شملت الآن العديد من المدن الأخرى في سبعة بلدان في جميع أنحاء أفريقيا..