افتتاح الطبعة الـ 16 لصالون "المواهب و التشغيل" الخميس المقبل بالجزائر

تحت شعار "المواهب و التشغيل" يفتح الصالون الـ16 أبوابه ابتداء من الخميس المقبل بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر بحيث سيكون موعد لقاء العديد من المؤسسات و القطاعات المختلفة حسبما علم هذا الثلاثاء لدى المنظمين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الصالون الذي سيعقد في غضون ثلاثة أيام يشكل "فضاءا متميزا" للقاءات بين المستخدمين وطالبي العمل حيث ستقترح عروض عمل و مهن مختلفة لما يعطي الفرصة الثمينة للعلاقات بين طالبي العمل و المستخدمين.

و أضاف المصدر أن هذا الصالون الذي أصبح عادة من شأنه أن يسمح للمؤسسات المشاركة في صالون "المواهب والتشغيل" بتحيين و توسيع قواعد المعطيات من أجل "فعالية أكثر في توظيف الكفاءات".

وأوضح المنظمون أن "انتظام و دقة أهداف الصالون و صيته الإعلامي الواسع يجعل هذا الموعد فضاء للاستجابة لمتطلبات المؤسسات الملحة أحيانا لتحقيق أهدافها الإستراتيجية".

و تنوي المؤسسات الحاضرة فرض تأثيرها من أجل استقطاب المواهب في سوق متميز "بالمنافسة و التنقل و انبثاق المهن الجديدة".

كما تم وضع تحيينات منتظمة على الموقع الالكتروني: www.talents-emploi.com

و في صفحة الفايسبوك للتظاهرة على العنوان : www.facebook.com/talents.emploi.