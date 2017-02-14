تدمير ستة مخابئ للإرهابيين ببومرداس وتدمير لغم تقليدي الصنع ببوعريريج

دمرت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي الأحد ببومرداس ستة مخابئ للإرهابيين فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى لغما تقليدي الصنع ببرج بوعريريج حسب ما أورده الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب دمرت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي يوم 12 فيفري2017 ببومرداس/ن.ع.1 ستة (06) مخابئ للإرهابيين فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى لغما تقليدي الصنع ببرج بوعريريج/ن.ع.5."

وأضاف البيان و "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بتلمسان/ن.ع2 (130) كيلوغراما من الكيف المعالج فيما حجز عناصر حرس الحدود ببني ونيف ولاية بشار/ن.ع3 كمية تقدر ب(240ر26)كيلوغرام.

من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني في عمليات متفرقة بكل من تلمسان وبشار وادرار وجانت وعين قزام مهربين (02) و(32) مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة وحجزت سيارتين رباعيتي الدفع و(700) غرام من مادة الديناميت و(03) أجهزة كشف عن المعادن و(05) مولدات كهربائية ومطرقتي (02) ضغط وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/ وأج