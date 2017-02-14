تسوية الرزنامة/الجولة 16: شباب بلوزداد يفاجئ مولودية وهران (2-0) في عقر دارها

تميزت تسوية رزنامة البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم في جولتها الـ16 بالانتصار المفاجئ والمستحق لشباب بلوزداد على مولودية وهران (2-0) بملعب أحمد زبانة بوهران في الوقت الذي افترق فيه كل من مولودية بجاية و اتحاد الجزائر على نتيجة التعادل الأبيض (0-0).

وخطف شباب بلوزداد بقيادة المدرب المغربي بادو زاكي الأضواء بعودته من وهران بكامل الزاد، مما يسمح له بالصعود تدريجيا في سلم الترتيب خلافا لمرحلة الذهاب التي كانت كارثية.

ويدين الشباب للاعبه حامية المستقدم خلال مرحلة الانتقالات الشتوية من أولمبي المدية، حيث سجل هدفي الفوز على الحمراوة بالإضافة إلى هدفين سجلهما يوم السبت الماضي في مرمي مولودية بجاية رافعا رصيده بالمناسبة إلى 11 هدفا، ليحتل بذلك صدارة ترتيب الهدافين، علما بأنه أمضى 7 أهداف مع فريقه السابق أولمبي المدية.

أما مولودية وهران فهي تمر بفترة فراغ رهيبة منذ استئناف البطولة في جانفي مكتفية بنقطة واحدة في 3 مباريات: هزيمتان أمام أولمبي المدية (0-1) و شباب بلوزداد (0-2) و تعادل بميدانها أمام سريع غليزان (2-2) لتبقى تراوح مكانها في المركز الرابع ب 29 نقطة على بعد 5 نقاط عن المتصدر مولودية الجزائر، منافسها في الجولة 20 والتي تأجلت مباراتها بسبب مشاركة العميد في كأس الكونفيديرالية الإفريقية لكرة القدم.

أما المباراة الثانية التي جرت الثلاثاء بين مولودية بجاية و اتحاد الجزائر، فقد انتهت بنتيجة بيضاء (0-0) لا ترضي أي طرف.

فاتحاد الجزائر الذي يحتل الصف الخامس ب28 تقطة، وجد صعوبات جمة منذ عدة أسابيع للحفاظ على لقبه، حيث لم ينجح حتى في الفوز على ذيل الترتيب مولودية بجاية.

هذه الأخيرة (13 نقطة) لم تستغل عامل الميدان و الجمهور من أجل الاقتراب أكثر من كوكبة المؤخرة التي تضم دفاع تاجنانت شبيبة القبائل و سريع غليزان التي تملك في رصيدها 17 نقطة و التي تتصارع بكل قوة من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر.

بهاتين المباراتين تكون الجولة الـ16 و الأولى لمرحلة الإياب قد لعبت كلها باستثناء "الكلاسيكو" بين مولودية الجزائر و شبيبة القبائل التي لم يتم بعد تحديد موعد اجرائه.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج