عشرون جريح بسبب أعمال عنف خلال مباراة مولودية بجاية-اتحاد العاصمة

تم تسجيل 20 جريحا على الأقل خلال أعمال عنف وقعت ظهيرة اليوم الثلاثاء بملعب الوحدة المغاربية ببجاية عقب المباراة التي جمعت مولودية بجاية و اتحاد العاصمة لحساب تسوية الرزنامة للجولة السادسة العشر للرابطة المحترفة الاولى-موبيليس، حسبما علمت لدى الحماية المدنية.

و عقب الإعلان عن نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل (0-0) ،اقتحم العشرات من الأنصار المنصة الشرفية محاولين التهجم على المسيرين قبل أن يتوجهوا الى أرضية الملعب حيث كان لا يزال هناك لاعبو و طاقما الفريقين ،حسبما لاحظته "وأج".

وتبع ذلك حالة فوضى عارمة ،حيث قام شبان في حالة هيجان حاملين قضبان حديدية قاموا بنزعها من سياج الملعب بالتعبير عن غضبهم . و سادت نفس أجواء الفوضى خارج الملعب، مما أجبر مصالح الأمن على التدخل مستخدمين غازات مسيلة للدموع.

و للإشارة ،تواصلت أعمال العنف في محيط الملعب.