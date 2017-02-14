عشرون جريح بسبب أعمال عنف خلال مباراة مولودية بجاية-اتحاد العاصمة

14/02/2017 - 22:27

تم تسجيل  20 جريحا على الأقل خلال أعمال عنف وقعت ظهيرة اليوم الثلاثاء بملعب الوحدة المغاربية ببجاية عقب المباراة التي جمعت مولودية بجاية و اتحاد العاصمة لحساب تسوية الرزنامة للجولة السادسة العشر للرابطة المحترفة الاولى-موبيليس، حسبما علمت لدى الحماية المدنية. 

و عقب الإعلان عن نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل (0-0) ،اقتحم العشرات من الأنصار  المنصة الشرفية محاولين التهجم على المسيرين  قبل أن يتوجهوا الى أرضية الملعب حيث كان لا يزال هناك لاعبو و طاقما الفريقين ،حسبما لاحظته "وأج".

وتبع ذلك حالة فوضى عارمة ،حيث قام شبان في حالة هيجان حاملين قضبان حديدية قاموا بنزعها من سياج الملعب بالتعبير عن غضبهم . و سادت نفس أجواء الفوضى خارج الملعب، مما أجبر مصالح الأمن على التدخل مستخدمين غازات مسيلة للدموع.

و للإشارة ،تواصلت أعمال العنف في محيط الملعب.

 

 

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