انطلاق الجولة الـ2 من المفاوضات السورية في أستانا هذا الخميس

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أنه تم تأجيل اجتماع أستانا ( الجولة الثانية) بشأن تسوية الأزمة في سوريا الذي كان مقررا هذا الأربعاء إلى هذا الخميس.

وكان وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف أعلن في وقت سابق اليوم أن الاجتماع الذي كان مقررا يومي الـ15 والـ 16من الشهر الجاري سيبحث آلية مراقبة نظام وقف الأعمال القتالية.

يشار إلى أن الاجتماع الأول في أستانا حول تسوية الأزمة في سوريا الذي جرى في الـ 23 والـ 24 من الشهر الماضي أكد في بيانه الختامي الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية/ وشدد على تثبيت نظام وقف الأعمال القتالية والإصرار على محاربة الإرهاب. وكان وفد الجمهورية العربية السورية والوفدان الروسي والإيراني وصلوا في وقت سابق إلى العاصمة الكازاخستانية للمشاركة في الاجتماع.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية