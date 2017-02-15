تحضيرا للجنة المشتركة الجزائرية السعودية الـ12...الاتفاق على 4 مشاريع شراكة في عدة مجالات

توج مجلس الأعمال الجزائري-السعودي العاشر الذي انعقد أمس الثلاثاء بالجزائر بالاتفاق على تجسيد أربعة مشاريع شراكة بين شركات خاصة من البلدين في مجالات الطب والسياحة والتصدير سيتم التوقيع عليها هذا الخميس على هامش اللجنة المشتركة الجزائرية-السعودية الـ12.

ويتعلق المشروع الأول بإنشاء شركة مختلطة في الجزائر بين شركة ايريس المتخصصة في الصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية وشركة المرجان السعودية وهذا في مجال خدمات الصيانة و المتابعة التقنية للفنادق والإقامات الفندقية والسياحية.

أما المشروع الثاني فيتعلق بانشاء مؤسسة في الجزائر لتصدير الخضر و الفواكه بالشراكة بين شركة مشروبات نافع و الشركة السعودية أغات.

وفي قطاع الصحة سيتم توقيع مذكرتي تفاهم بين مركز التشخيص الطبي و شركة القصبي السعودية تتضمن الاولى شراكة في مجال الاجهزة الطبية و الثانية تسيير المؤسسات الاستشفائية بواسطة الحلول المعلوماتية.

وزير التجارة والاستثمار السعودي:مناخ الأعمال في الجزائر مشجع للاستثمارات

هذا وكشفت المملكة العربية السعودية عن رغبتها في استكشاف فرص الاستثمار في الجزائر في مجالات عدة حسبما أكده وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر على رأس وفد يضم أكثر من 430 من رجال الأعمال .

وأكد ماجد بن عبد الله أن مناخ الأعمال بالجزائر من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات داعيا المتعاملين السعوديين إلى استغلال فرص الشراكة المتاحة مع نظرائهم الجزائريين لاسيما في القطاعات الاستراتيجية.

وقال هناك فرص كبيرة للتعاون الثنائي من جانبنا لمسنا نموذج جديد و بيئة أعمال محفزة سنعمل على استغلالها بما يخدم الشراكة الثنائية".

المصدر:الإذاعة الجزائرية+وكالة الأنباء الجزائرية