مستشار الرئيس الفلسطيني للاذاعة :موقف أمريكا بعدم حل دولتنا ودول الاحتلال قرار غير رسمي

قال مستشار رئيس الفلسطيني محمود عباس، الدكتور مجدي الخالدي ، هذا الأربعاء،إن السلطة الفلسطينية تنظر إلى التصريح الأمريكي المتعلق بعدم حل الدولة الفلسطينية ودولة الاحتلال الاسرائيلي على أنه تصريح إعلاني وليس رسمي مؤكدا أن حل الدولتين هو ثابت في قرارات مجلس الأمن.

وأضاف الدكتور مجدي الخالدي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن قرار حل الدولتين هو قرار حصلت عليه الدولة الفلسطينية في نهاية عام 2012، وأنه من حق فلسطين أن يكون لها دولة معترف بها مشيرا إلى أن المسألة تبقى ضمن المفاوضات لإنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي وحل الدولتين.

وأكد الدكتور في السياق ذاته، على قيام وفد فلسطيني هام بزيارة إلى واشنطن معربا عن أمله في أن تخرج هذه اللقاءات التي ستقام ضمن هذه الزيارة بقرارات ايجابية.

كما أبرز الخالدي أن الإدارة الإسرائيلية الحالية تسعى إلى استكمال مخططها الاستيطاني للحصول على مزيد من الأراضي في فلسطين.

هذا وقد صرح مسؤول في البيت الأبيض عشية لقاء مرتقب في واشنطن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بن يامين ناتنياهو في البيت الأبيض، أن واشنطن لا تصر على حل الدولتين ما يعد قطيعة مع الدبلوماسية الأمريكية التقليدية،و أن حل الدولتين الذي لا يأتي بالسلام هدف لا يسعى أي شخص إلى بلوغه.

المصدر :الإذاعة الجزائرية