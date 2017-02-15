مدير الانتخابات بولاية الجزائر للإذاعة: القوائم الإنتخابية لتشريعيات2017 ستكون دقيقة بفضل الرقمنة

أوضح مدير الإدارة المحلية للانتخابات والمنتخبين بالجزائر العاصمة أحمد بو أحمد أن وزارة الداخلية و لأول مرة وضعت في إطار التكنولوجيات الحديثة تطبيقات خاصة بالتسجيل والشطب عن بعد في تشريعيات 2017 حيث تسمح هذه الرقمنة بضمان دقة القوائم الانتخابية ،مضيفا أن هذه العملية تتم عن طريق شبكة وطنية ،كما تم وضع تطبيق وطني آخر خاص بالأشخاص المتوفين يربط بين السجل الوطني للوفيات والسجل الوطني للهيئة الناخبة.

وقال أحمد بو أحمد خلال استضافته هذا الأربعاء في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى إن الأقراص المضغوطة أدرجت لأول مرة في القانون و هي موجودة في النصوص التنظيمية وقد صدرت في المراسيم التنفيذية و تخص المترشح الحر أو الحزب الذي لا يملك 4 %أو 10 مقاعد ، وتكون له استمارة الاكتتاب و التوقيعات الفردية بالإضافة إلى أن هذا القرص يحتوي على كل المعلومات المتعلقة بالنسبة للشخص الذي وقع له على الوثيقة، و تساهم التطبيقات في تنبيه المترشح و الحزب بأن الفرد الموقع أمضى مرة أو أكثر.

وأكد مدير الإدارة المحلية للانتخابات و المنتخبين بالجزائر العاصمة أحمد بو أحمد أن عدد أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بولاية الجزائر والتي تم تنصيبها أمس الثلاثاء تتكون من 14 عضو منهم 07 قضاة و 07 من كفاءات المجتمع المدني.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الإدارة المحلية للانتخابات و المنتخبين التي يرأسها تعمل تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و ستسلم لها البطاقية الإنتخابية بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الإنتخابية للإطلاع عليها .

كما تشرف إدارته على تكوين المؤطرين على مستوى البلديات ، كاشفا أن وزارة الداخلية ستصدر دليل المؤطر سواء في مركز التصويت و في مكتب التصويت.

و أوضح أحمد بو أحمد أن اللوحات التي يتم عليها الإشهار الانتخابي تم توحيدها على مستوى 57 بلدية بالعاصمة و شكلها ملائم للمحيط و تم تحديد الأماكن التي توضع فيها.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / مباركة بن عمراوي