زيادة بـ20 بالمائة في أقساط التأمين على السيارات

أقرت وزارة المالية زيادة بـ20 بالمائة في أقساط تأمين السيارات التي تتعلق بالمسؤوليات المدنية، حيث وجهت الوزارة وثيقة رسمية لرئيس اتحاد الجزائر لشركات تأمين و إعادة التامين مؤخرا بيان بقرار الزيادة.

و عليه، أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين سايس ناصر، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن هذه الزيادة تتعلق فقط بضمان واحد على المسؤولية المدنية وهو التأمين الإجباري معتبرا إياها ضعيفة جدا وليس لديها تأثير على المكتتبين.

كما أضاف سايس، أن أكثر من 6 ملايين سيارة مؤمنة في إطار حوادث المرور.

من جهتهم عبر بعض المواطنين على استياءهم من هذه الزيادة و أنها ستؤثر عليهم بطريقة غير مباشرة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية