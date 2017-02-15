وفاة 28 شخصا خلال خمسة أيام في حوادث مرور

15/02/2017 - 12:53

توفي 28 شخصا و جرح 848 آخرين في حوادث مرور في الفترة الممتدة بين الـ 5والـ 9 فيفري حسب آخر حصيلة قدمتها هذا الاربعاء مصالح الحماية المدنية.
وسجلت أثقل حصيلة حسب بيان لهذه الهيأة في ولاية المدية بوفاة 05 أشخاص و جرح 66 آخرين في 28 حادث مرور، حسب المصدر ذاته.   
وعلى صعيد آخر قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة ب 1039 تدخل سمحت بإخماد 654 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.  
أما بخصوص العمليات المختلفة قامت وحدات الحماية المدنية ب6477 تدخل و 5341 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر، يضيف البيان.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية

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