وفاة 28 شخصا خلال خمسة أيام في حوادث مرور

توفي 28 شخصا و جرح 848 آخرين في حوادث مرور في الفترة الممتدة بين الـ 5والـ 9 فيفري حسب آخر حصيلة قدمتها هذا الاربعاء مصالح الحماية المدنية.

وسجلت أثقل حصيلة حسب بيان لهذه الهيأة في ولاية المدية بوفاة 05 أشخاص و جرح 66 آخرين في 28 حادث مرور، حسب المصدر ذاته.

وعلى صعيد آخر قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة ب 1039 تدخل سمحت بإخماد 654 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

أما بخصوص العمليات المختلفة قامت وحدات الحماية المدنية ب6477 تدخل و 5341 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر، يضيف البيان.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية