وفاة 28 شخصا خلال خمسة أيام في حوادث مرور

15/02/2017 - 12:53
مجتمع
توفي 28 شخصا و جرح 848 آخرين في حوادث مرور في الفترة الممتدة بين الـ 5والـ 9 فيفري حسب آخر حصيلة قدمتها هذا الاربعاء مصالح الحماية المدنية.
توفي 28 شخصا و جرح 848 آخرين في حوادث مرور في الفترة الممتدة بين الـ 5والـ 9 فيفري حسب آخر حصيلة قدمتها هذا الاربعاء مصالح الحماية المدنية.
وسجلت أثقل حصيلة حسب بيان لهذه الهيأة في ولاية المدية بوفاة 05 أشخاص و جرح 66 آخرين في 28 حادث مرور، حسب المصدر ذاته.
وعلى صعيد آخر قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة ب 1039 تدخل سمحت بإخماد 654 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.
أما بخصوص العمليات المختلفة قامت وحدات الحماية المدنية ب6477 تدخل و 5341 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر، يضيف البيان.
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية