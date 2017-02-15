البليدة: تسعة جرحى في حادث اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة ذات مقطورة

تسبب حادث مرور وقع منتصف نهار اليوم الأربعاء بمدينة البليدة في إصابة تسعة أشخاص بجروح مختلفة حسبما علم من مصالح الحماية المدنية التي تدخلت لإسعاف و إجلاء المصابين.

واستنادا للمصدر ذاته فقد تدخل أعوان الحماية المدنية لبني مراد مدعمين بعناصر الوحدة الرئيسية بالبليدة و الوحدة الثانوية بأولاد يعيش على اثر حادث مرور وقع بالطريق الولائي رقم 09 الرابط بين البليدة وبني تامو تمثل في اصطدام حافلة لنقل المسافرين (تعمل على الخط الرابط بين البليدة و القليعة) بشاحنة ذات مقطورة.

وخلف الحادث تسعة ضحايا تعرضوا لإصابات مختلفة تم إسعافهم في عين المكان وإجلاؤهم نحو مستشفى فرانس فانون الجامعي يضيف نفس المصدر.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.

المصدر: الإذاعة الجزائرية /وأج