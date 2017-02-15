القضــاء على خمسة إرهابيين بالبويرة واسترجاع خمسة مسدسات رشاشة "كلاشنيكوف"

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, بعد ظهر الأربعاء بولاية البويرة، على خمسة إرهابيين واسترجعت خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني مشيرا إلى أن العملية لا تزال متواصلة.

وأوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, تابعة للقطاع العملياتي البويرة بإقليم الناحية العسكرية الأولى على خمسة (05) إرهابيين، ظهر اليوم 15 فيفري 2017, إثر عملية بحث وتمشيط تبعه اشتباك قرب بلدية العجيبة بدائرة بشلول".

وأضاف المصدر ذاته أن "هذه العملية النوعية التي لا تزال متواصلة, مكنت من استرجاع خمسة (5) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة".

المصدر: الإذاعة الجزائرية /وأج