حـــج 2017: التسجـيلات فـي عملية القرعة تنطلق هــذا الخمــيس

تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية الى علم كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في المشاركة في عملية القرعة لأداء فريضة الحج لموسم 2017 أن التسجيلات ستنطلق ابتداءا من يوم غد الخميس 16 فيفري 2017.

وأوضحت الوزارة الاربعاء في بيان لها أن التسجيل يتم على موقع الانترنت الخاص بالوزارة (www.interieur.gov.dz) و ذلك على مدار الساعة وخلال كل أيام الاسبوع على ان يتم ذكر بلدية الاقامة الفعلية.

وأضاف المصدر نفسه أنه "يمكن للاشخاص الذين لا يحوزون على الربط بالانترنت القيام بالتسجيل مباشرة على مستوى مقر بلدية الإقامة خلال أيام وساعات العمل الأسبوعية

عن طريق الشبكة الداخلية (الإنترانات) لوزارة الداخلية والجماعات المحلية".

وأوضحت الوزارة أنه "يمكن أيضا التسجيل عن طريق ملء إستمارة المعلومات الشخصية الموضوعة في متناول كل مواطن بالغ 19 سنة فما فوق يوم التسجيل وفق الإجراءات التالية:

- يدون المعني عنوان إقامته الفعلية,

- فيما يتعلق بتسجيل المرأة المتزوجة، يجب الحرص على ذكر اللقب الأصلي

لها ولزوجها.

- ذكر عدد التسجيلات السابقة والمتتالية خلال العشر (10) سنوات الأخيرة.

أما فيما يتعلق بتسجيل المرأة، فيجب ان "يتم مع محرمها الشرعي مع تحديد نوع القرابة التي تربطها به إذا كان سنها يقل عن 45 سنة، كما يمكن لها ان تسجل مع مرافقها الذي لم يسبق له الحج خلال الخمس (05) سنوات السابقة وإن تعذر ذلك يمكن تسجيلها مع +رفقة آمنة+ إذا كان سنها يفوق 45 سنة".

وتعلم الوزارة الى علم كافة المواطنات والمواطنين ان غلق التسجيلات سيكون يوم الثلاثاء 07 مارس 2017, كما حدد يوم السبت 18 مارس 2017 كتاريخ لاجراء عملية القرعة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية /وأج