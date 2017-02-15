تشريعيات 2017: إمكانية تشكيل تحالفات من قبل الأحزاب السياسية تخضع لشروط

بإمكان الأحزاب السياسية تشكيل تحالفات تحسبا للتشريعيات المقررة في 4 مايو المقبل شريطة توقيعها من قبل المسؤول الأول لكل حزب معني حسبما أكدته وزارة الداخلية والجماعات المحلية يوم الأربعاء في بيان لها.

وجاء في البيان أنه "تحسبا لعملية إيداع الترشيحات وتطبيقا لأحكام المادة 94 من القانون العضوي رقم 10-16 المؤرخ في 25 أغسطس 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات وردا على الانشغالات التي طرحتها بعض التشكيلات السياسية بشأن تشكيل تحالفات تحيط وزارة الداخلية والجماعات المحلية هذه التشكيلات السياسية علما بأنه بإمكانها تشكيل تحالفات شريطة أن تكون موقعة من قبل المسؤول الأول لكل حزب سياسي معني وأن تكتسي طابعا وطنيا".

وأضاف المصدر أنه "يجب إرسال إلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وثيقة الإثبات المؤسسة لهذا التحالف موقعة قانونا من قبل مسؤولي الأحزاب السياسية المعنية قبل إيداع قوائم الترشيحات بغرض نشرها وأخذها بعين الاعتبار على مستوى الولايات والدوائر الانتخابية في الخارج".

وجاء هذا الإعلان عقب "بيان مصالح الداخلية والجماعات المحلية الصادر يوم السبت 4 فبراير 2017 بشأن سحب ملفات الترشيحات وإيداعها".