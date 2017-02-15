خبراء لـ "رهانات اقتصادية" : ضرورة خلق مخابر علمية ترافق تنظيم سوق السيارات بالجزائر

تناولت حصة "رهانات اقتصادية" في عدد هذا الأربعاء قانون استيراد السيارات الذي سيعمل على تنظيم السوق في الجزائر حيث أجمع الضيوف على ضرورة إيجاد مخابر علمية دقيقة لتنظيمه.

ورغم التخوف الكبير الذي أعرب عنه الكثير من وكالات السيارات على خلفية الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لتنظيم سوق السيارات في الجزائر إلا أن نائب رئيس جمعية وكلاء السيارات محمد بايري أن هناك رغبة في الرفع من نسبة الإدماج من خلال تصنيع قطع غيار السيارات وكذا التركيب.

ومن أجل ضمان الأمن والسلامة أبرز محمد يحياوي خبير في سوق السيارات على ضرورة إيجاد مخابر علمية من اجل فرض مواصفات دولية في قطع الغيار وفي تركيب السيارات وهو أمر متعارف عليه دوليا.

وبرأي الخبير يحياوي فإن تقليص استيراد السيارات سوف يخلق حضيرة للسيارات القديمة وهو نفش الإشكال الذي تكرر في سنوات الثمانينيات والتسعينيات لما كانت الحضيرة قديمة ويصعب على المواطن تغيير المركبة في غضون ثلاث أو أربع سنوات .