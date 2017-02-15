قلاب يدعو الى ضرورة التعجيل بتفعيل المرصد الوطني للكتاب

دعا مصطفى قلاب رئيس المنظمة الوطنية للناشرين الى تفعيل المرصد الوطني للكتاب، مبديا أسفه على ما آلت إليه النقابة الوطنية لناشري الكتب، مؤكدا أن منظمته جاءت بفلسفة جديدة تقوم على التغيير وتقريب الكتاب من القارئ وتشجيع القراءة، مشددا على ضرورة وضع دفتر شروط صارم لدعم الكتاب.

وقال قلاب لدى حلوله ضيفا على برنامج سجالات ومعنى للقناة الثقافية إن المنظمة تأسست سنة 2015 بعد الانسداد الذي عرفته النقابة الوطنية لناشري الكتب، بانسحاب مجموعة من الناشرين وتأسيس تنظيم نقابي جديد ب46 ناشرا وبرؤية وفلسفة جديدة مبديا أسفه على ما آلت اليه الاوضاع في النقابة الني حادت عن المهنية، وهو ما دفع حسب المتحدث ذاته مؤسسي المنظمة إلى اعتماد إستراتيجية تقوم على المهنية وتكثيف التواجد في المعارض، مؤكدا نجاح منظمته مدللا على ذلك بما وصفه بالنجاح الباهر الذي لقيه الصالون الدولي لصناعة الكتاب الذي نُظم على هامش الصالون الدولي للكتاب، مضيفا أنه الأول من نوعه على المستوى العربي ولم يستبعد ضيف الثقافية تنظيم طبعة ثانية من هذا الصالون.

كما دعا قلا الى اعادة النظر في الدعم المقدم من قبل الدولة لنشر الكتاب مشددا على ضرورة وضع دفتر شروط صارم لغلق الباب أمام من وصفهم بالانتهازيين والطفيليين.

وفي حديثه عن المرصد الوطني الكتاب شدد قلاب على ضرورة تفعيل جدي للمرصد لإيجاد حلول ناجعة لمشاكل الكتاب والنشر في الجزائر.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية