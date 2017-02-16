حـــج 2017: التسجـيلات فـي عملية القرعة تنطلق هــذا الخمــيس

تنطلق هذا الخميس التسجبلات في عملية قرعة الحج 2017 والتي ستستمر إلى غاية الـ17 مارس المقبل حسب ما أفادت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس الأربعاء.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التسجيل يتم على موقع الانترنت الخاص بالوزارة (www.interieur.gov.dz) وذلك على مدار الساعة وخلال كل أيام الاسبوع على ان يتم ذكر بلدية الاقامة الفعلية.

وأضاف المصدر نفسه أنه "يمكن للاشخاص الذين لا يحوزون على الربط بالانترنت القيام بالتسجيل مباشرة على مستوى مقر بلدية الإقامة خلال أيام وساعات العمل الأسبوعية عن طريق الشبكة الداخلية (الإنترانات) لوزارة الداخلية والجماعات المحلية".

وأوضحت الوزارة أنه "يمكن أيضا التسجيل عن طريق ملء إستمارة المعلومات الشخصية الموضوعة في متناول كل مواطن بالغ 19 سنة فما فوق يوم التسجيل وفق الإجراءات التالية:

- يدون المعني عنوان إقامته الفعلية,

- فيما يتعلق بتسجيل المرأة المتزوجة، يجب الحرص على ذكر اللقب الأصلي

لها ولزوجها.

- ذكر عدد التسجيلات السابقة والمتتالية خلال العشر (10) سنوات الأخيرة.

أما فيما يتعلق بتسجيل المرأة، فيجب ان "يتم مع محرمها الشرعي مع تحديد نوع القرابة التي تربطها به إذا كان سنها يقل عن 45 سنة، كما يمكن لها ان تسجل مع مرافقها الذي لم يسبق له الحج خلال الخمس (05) سنوات السابقة وإن تعذر ذلك يمكن تسجيلها مع +رفقة آمنة+ إذا كان سنها يفوق 45 سنة".

وتعلم الوزارة الى علم كافة المواطنات والمواطنين ان غلق التسجيلات سيكون يوم الثلاثاء 07 مارس 2017, كما حدد يوم السبت 18 مارس 2017 كتاريخ لاجراء عملية القرعة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية /وأج