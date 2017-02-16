مساهل يستقبل وفدا ليبيا هاما يمثل "البنيان المرصوص"

استقبل وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي و الجامعة العربية عبد القادر مساهل أمس الأربعاء وفدا ليبيا هاما يمثل "البنيان المرصوص" برئاسة العقيد سالم محمد جحا حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و يأتي هذا اللقاء يضيف البيان عقب الزيارات العديدة لممثلين سياسين ومسؤولين سامين و شخصيات و برلمانين من ليبيا إلى الجزائر. كما يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل التقريب أكثر فأكثر بين مواقف الأطراف الليبية.

وتناولت المحادثات "آفاق الإسراع في مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية بما يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وتماسك شعبها و تغليب المصالحة الوطنية.

و قدم أعضاء الوفد عرضا عن الوضع السائد في ليبيا على المستويين العسكري و الأمني و ذكروا في هذا الشأن بالإمكانيات التي تتوفر عليها القوات الليبية تحسبا لإنشاء "مؤسسة عسكرية موحدة" و بالنجاحات المحققة في إطار مكافحة الإرهاب خاصة في مدينة سرت.

و من جهته أبرز مساهل يضيف البيان مساهمة الجزائر الهامة في التقريب بين الطراف الليبية وعملها الدؤوب في سبيل حل سياسي دائم من خلال الحوارالشامل و المصالحة الوطنية بعيدا عن أي تدخل أجنبي.

كما ركز على ضرورة توحيد جهود الليبيين لبناء مؤسسات قوية و شرعية لاسيما جيش وطني موحد.

وحيا مساهل بالفوز الذي حققته وحدات "البنيان المرصوص" في تحرير مدينة سرت و في مكافحتها للإرهاب. و من جهتهم أشاد الممثلون الليبيون بالجهود المتواصلة للجزائر من أجل حل سياسي في إطار الاتفاق الليبي المبرم في الـ 17 ديسمبر 2015 و دعمها للشعب الليبي من أجل "إرساء السلام و الإستقرار و الأمن في هذا البلد الشقيق و الجار بشكل نهائي".

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية