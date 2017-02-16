افتتاح الجولة الـ20 للرابطة المحترفة الـ1:فريق نصر حسين داي يواجه اتحاد الحراش

يجرى هذا الخميس داربي عاصمي بين فريقي نصر حسين داي واتحاد الحراش بملعب 05 جويلية الأولمبي بداية من الساعة 17 مساء في افتتاح مباراة الجولة الـ 20 للرابطة المحترفة الأولى.

و في هذا الشأن فإن النصرية المتعادلة في الجولة الماضية في الداربي أمام مولودية الجزائر بهدف لمثله ، تحاول تحقيق الانتصار الذي غاب في الجولتين الفارطتين لتحسين مركزها قبل لعبها المباراة المتأخرة أمام شبيبة القبائل ، و هي الفائزة في لقاء محلي واحد هذا الموسم، مقابل خسارة واحدة و ثلاث تعادلات،و ستكون النصرية منقوصة من خدمات قائدها سفيان بن دبكة بسبب الإصابة.

و بالمقابل فإن اتحاد الحراش قد تعادل بملعبه أمام شباب باتنة و كسب 07 نقاط في المرحلة الإياب ، واليوم يريد تحقيق الانتصار السابع له هذا الموسم، والابتعاد عن النصرية التي تتفوق عليه بنقطة من أجل تفادي أي سيناريو غير مقبول في الجولات القادمة.

وفي هذا الصدد قال مهاجم نصر حسين داي زكريا أوحدة للقناة الإذاعية الأولى إن مباراة اليوم ستكون صعبة لأن فريق اتحاد الحراش يعتبر من بين الفرق الأصعب في البطولة الوطنية ، و هو يقوم بلعب كرة نظيفة.

و بخصوص تحضيرات النصرية أكد المهاجم زكريا أوحدة بأن المعنويات مرتفعة بعد التعادل الأخير مع مولودية الجزائر،وسيدخل الفريق المباراة بكل أريحية و يحقق النقاط الثلاث، آملا أن تسود الروح الرياضية مع دعم المناصرين لكلا الفريقين.

المصدر: الإذاعة الجزائرية